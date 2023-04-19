Модель Кендалл Дженнер в феврале вышла в свет в темно-бордовом наряде от Bottega Veneta и приступила к реабилитации самого противоречивого элемента гардероб – цветных колготок.

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Когда-то даже в холодный период года лучшим вариантом для знаменитостей и стритстайл-звезд были голые ноги. В прошлом году сестры Дженнер внесли некоторые изменения в мир моды.



Цветные колготки становятся трендом весны.

В октябре Кайли посетила показ Loewe весна-лето 2023 года в Париже в черных колготках, которые одела вместе с белыми трусами и майкой. Со временем ее старшая сестра Кендалл вышла в простом свитере Bottega Veneta, черных колготках и туфлях на каблуках. Ее образ разлетелся по всем fashion-пабликам, поскольку она не одела ни джинсов, ни штанов. На низ она надела чёрные трусы.



Цветные колготки становятся трендом весны.



Цветные колготки становятся трендом весны.

Теперь новое поколение хочет как можно эффектнее подчеркнуть свои чудесно-колготочные изделия. Сейчас заметно наблюдается, как бренды от Valentino до Victoria Beckham демонстрируют эффектные чулки в новых коллекциях.

Но даже если вы любите полупрозрачные базовые черные колготки, то не бойтесь этого сезона внести в свои образы чуть больше цвета. Пора инвестировать в свой гардероб яркую пару колготок, которые точно подарят вам незабываемый вид.

Джиджи Хадид дополняет свой белоснежный образ – белыми колготками, Аня Тейлор-Джой выбирает к красному платью, тренчу и обуви колготки в тон – конечно же, красные.



Цветные колготки становятся трендом весны.



Цветные колготки становятся трендом весны.

Недавно Виктория Бекхэм также вышла в свет в белом платье и молочных сетевых колготках, а Энн Гэтэуэй посетила вечеринку в Токио, надев смелое фиолетовое мини-платье Valentino с колготками и обувью на платформе в тон.

Тренд на цветные колготки попал даже в королевский круг. Семилетняя принцесса Шарлотта надела голубые колготки в свое цветочное платье.



Цветные колготки становятся трендом весны.