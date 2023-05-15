5 поєднань кольорів, які виглядають дорого: яке вбрання варто придбати

У кожного є різне уявлення того, що саме робить образ дорогим чи дешевим. Втім одним із найголовніших прийомів вважається поєднання кольорів, завдяки яким аутфіт може набути елегантного та дорогого вигляду.

Ви вже могли помітити, як інколи ефектно виглядають у своїх образах знаменитості. Це все заслуга не лише якісних речей, але й вдалого поєднання кольорів. Деякі комбінації завжди витримають випробовування часом, інші ж належать до трендових тонів цього сезону.

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Коричневий + золото

Впродовж багатьох років коричневий колір вважався застарілим, але після того, як він з’явився майже у всіх колекціях бренду цього року, він знову став модним. Вишукано коричневий колір виглядає в парі із золотом.

Блакитний + жовтий

Поєднуйте у своєму образі пудрові, м’які голубі тони з ніжним жовтим кольором і тоді ваш образ стане бездоганним.

Шалфей + бежевий

Ці кольори виглядають разом дуже благородно і прекрасно доповнюють одне одного.

Чорний + білий

Серед всіх кольорових комбінацій, важко віднайти ту, яка пройде випробовування часом краще, ніж поєднання білого та чорного. Білий влітку виглядає дуже свіжо, тож вам варто лише додати чорне взуття чи сумку.

Рожевий + червоний

Раніше модниці намагалися уникати поєднання рожевого та червоного, втім зараз таке поєднання досить популярне.