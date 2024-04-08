Який одяг пасує блондинкам: обираємо 7 найкращих кольорів

Секрет вдалої стилізації полягає в тому, аби розуміти, яке вбрання та колір найкраще підходить для певного типу фігуру. Окрім того, є кілька кольорів, які пасують саме блондинкам та роблять їхні образи свіжими та цікавими.

Дівчата зі світлим волоссям можуть залюбки використовувати в повсякденному стилі різні кольори вбрання, які будуть їм личити завдяки світлому волоссю, пише Fashion 24.

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У мережі можна знайти чимало аутфітів, які підходять саме блондинкам, тому розповідаємо про них, щоб ви змогли їх застосувати у своїх образах вже сьогодні.

Червоний

Якщо ви білявка або маєте золотистий чи пшеничний тон – обирайте для себе червоний одяг. Він не лише вам пасуватиме до зовнішності, але й є трендовим кольором вбрання на 2024 рік. Окрім класичного червоного обирайте також відтінки – гранатовий чи бордовий, який стане чудовим вибором для світловолосих дівчат.



Червоний колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Рожевий

Тренд на barbiecore трохи згаснув, але це не означає, що ви маєте відмовитися від рожевого кольору. Білявки люблять цей колір у своєму вбранні і це не дивно, адже він їм дуже пасує. Порцію натхнення шукайте в образах славнозвісної білявки Марго Роббі.



Рожевий колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Білий

Білосніжний чи відтінок слонової кістки личить дівчатам, які мають світле волосся. В білому вбранні ви завжди будете виглядати ефектно й красиво.



Білий колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Сірий

Цей колір підходить абсолютно всім білявкам. Вбрання у цьому кольорі подарує відчуття жіночності й легкості. Спробуйте створити монохромний look, який є дуже популярним цього сезону.



Сірий колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Чорний

Колір є універсальним, тож підходить всім дівчатам, але саме блондинкам він пасує найкраще, оскільки темний одяг створює вигідний контраст з білим волоссям.



Чорний колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Блакитний

Білявки можуть сміливо додавати блакитний у свій гардероб. Поєднуйте його з білим для створення дорогого та вишуканого образу.



Блакитний колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Коричневий

Обирайте коричневі відтінки у вбранні, особливо гірчичний. Відтінок вдало підкреслить вашу красу та пасуватиме в будь-якому варіанті.



Коричневий колір пасує білявкам / Фото Pinterest

Втім не всі кольори підходять блондинкам. Є й такі, яких треба уникати. Стилісти радять відмовлятися від нюдових тонів, які будуть доволі сильно зливатися з кольором волосся. Не варто тягнутися до помаранчевого кольору чи кричущих неонових відтінків.