Колір свободи і енергії: 10 блакитних та жовтих речей на літо, які вам сподобаються
Інститут Pantone присвятив Україні кольори нашого прапора – синій та жовтий. Стилізація цих кольорів популярна в цілому світі. Розповідаємо, які речі придбати цього літа в кольорах прапора України, щоб створити цікаві образи.
У грудні інститут кольору Pantone обрав головним трендом 2022 року колір Very Peri, назвавши його новим відтінком синього з фіолетово-червоними підтонами. Після вторгнення Росії в Україну Pantone представив нові кольори 2022 року. Ними стали "вільний" синій та "енергійний" жовтий – кольори українського прапора.
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Чимало брендів на Тижні моди представили речі у блакитному та жовтому кольорі. Кольори українського прапора чудово поєднуються між собою, тож ми радимо звернути увагу на елементи гардероба, які доповнять ваш літній look.
У колекціях весна – літо 2022 бренди Loewe, Ganni, Courreges, Stella McCartney, Jacquemus, Salvatore Ferragamo презентували стильні речі в блакитному чи жовтому або лимонному кольорі.
У нашій добірці радимо вам придивитися до стильних речей та аксесуарів у кольорі "вільний синій" або блакитний та "енергійний" жовтий.
- Спортивний костюм
- Взуття
- Сорочка
- Жакет
- Купальник
- Сукня
- Бейсболка
- Штани
- Сумка
- Блейзер