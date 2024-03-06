Блогерка-мільйонниця одягнула жилет від українського бренду Litkovska: стильний образ

Fashion-блогерка Клер Роуз, за якою слідкує понад мільйон прихильників, прогулялася у Парижі в жилетці від української дизайнерки Лілії Літковської.

Це вже не вперше відомі інфлюенсери та світові зірки обирають для себе бренд Litkovska. Дизайнерка заснувала бренд ще в 2009 році, тож її марка вже давно стала популярна поза межами України.

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Образ Клер Роуз

Модна інфлюенсерка створила цікавий та красивий образ, використавши мінімалістичне вбрання. Вона одягнула білу водолазку, яку доповнила штанами того ж кольору. Зверху модниця одягнула жилетку оверсайз від українського бренду Litkovska.

Дівчина обрала для себе вовняний виріб з блискавкою на комірі графітового кольору. На сайті бренду річ можна придбати за 360 євро (понад 14 тисяч гривень).

Блогерка-мільйонниця доповнила образ чорним взуттям та додала до аутфіту сумку Heres Birkin, яка коштує майже 30 тисяч доларів. Клер Роуз розпустила волосся та завершила аутфіт масивними сережками-каплями.



Модний образ Клер Роуз / Фото з інстаграму модниці



Модний образ Клер Роуз / Фото з інстаграму модниці

Стиль Клер Роуз

Гардероб дівчини складає базове вбрання, яке вона ідеально міксує між собою. Вона носить класичні джинси прямого крою з твідовими жакетами, тренчами та пальтами. Також вона досі не відмовляється від завужених штанів, які носить з балетками.

У гардеробі Клер також знайдуться образи з бретонкою – улюбленим смугастий джемпер француженок. Модниця любить елегантність та комфорт, тому в стиль додає прості та класичні речі базових кольорів.