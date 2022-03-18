Клаудія Шиффер заявила, що її серце розривається через родини, які змушені тікати з України

Німецька супермодель Клаудія Шиффер закликала у своєму інстаграмі підтримати українських біженців, які змушені тікати від війни в Україні.

51-річна знаменита модель підтримала Україну. У своєму інстаграмі вона опублікувала допис, в якому закликала прихильників залучитися до допомоги всім українським родинам, яких війна змусила покинути рідний дім.

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Клаудія Шиффер висловила стурбованість та переживання за всіх дітей, які у своєму віці пізнали увесь біль війни, яку спричинила Росія.

Вона опублікувала щемливе фото, на якому маленька дівчинка дивиться на зруйнований будинок від російських окупантів. Від початку нещадної та цинічної війни російські війська вбили 109 українських дітей.

"Моє серце розривається за незліченну кількість сімей і дітей, які змушені тікати з України. Я підтримую UNICEF і підтримую їхні зусилля на місцях — забезпечення сім’ям доступу до їжі та води, охорони здоров’я, житла та оцінки ситуації з біженцями в сусідніх країнах. Я закликаю вас поділитися їхнім збором коштів на ваших власних платформах, і, будь ласка, розгляньте можливість пожертвування, якщо це можливо", – написала Клаудія Шиффер.