Одна сумка, яка вам буде потрібна у 2024 році: як вона виглядає

У 2023 році в моду повернувся клатч, який не збирається зменшувати популярність, а навпаки, досягне максимального піку вже у наступному році. Ця сумка з’явилася в колекціях багатьох брендів, тож нам без неї не обійтися.

Розміри клатчів, які представили дизайнери доволі різноманітні – від малесеньких аксесуарів до габаритних сумок, які виглядали ніби згорнуте пальто.

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Клатч у нас може викликати асоціації з непрактичністю, оскільки сумку доведеться тримати в руках чи під пахвою, а ще видається, ніби в ній поміщаються лише якісь дрібні речі. Та бренди презентували такі клатчі, в які ви зможете вмістити все, що забажаєте, тож стануть нашими практичними супутниками повсякденності.

Бренд Miu Miu випустив на подіум моделей у в’язаних костюмах, доповнивши їхній образ шкіряними сумками, ніби косметичка, які легко вхопити в руку в поспіху та вмістити всі особисті речі.



Актуальні сумки на 2024 рік / Фото Vogue



Актуальні сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Лакований клатч ніби сумки з 2010-х років з’явилися в колекції Ferragamo. Бренд представив їх у декількох варіантах: глянцевому чорному, сонячно-жовтому, білому, темно-синьому і фірмовому червоному кольорі.



Актуальні сумки на 2024 рік / Фото Vogue

А от Bottega Veneta вирішили створити щось цікаве та представили на подіумі одразу дві сумки. Одна з них – сумка-конверт гірчичного відтінку, інша ж – порожня сумка складена вдвічі під тиснення крокодила.



Актуальні сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Окрім того, що клатчі з’явилися в осінньо-зимовій колекції, бренди також презентували їх для весняно-літнього сезону, тож клатч від нас нікуди не подінеться та стане актуальним аксесуаром у 2024 році.