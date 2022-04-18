Київський бренд створив футболки з картинами Марії Примаченко: ефектні фото з Дарією Коломієць

Український бренд OLIZ в рамках колекції "Вільні" розробили декілька футболок із картинами Марії Примаченко. Амбасадоркою вбрання та патріотичних аксесуарів стала Дарія Коломієць.

Київський бренд OLIZ створив патріотичну колекцію, до якої увійшли шовкові хустки та футболки. За мотивами картин української народної художниці Марії Примаченко створили три футболки.

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До колекції "Вільні" увійшли принти з відомих картин, серед яких "Атомна війна будь проклята" 1989 року; "Дарую дорогій армії українську паляницю" 1988 року та "Сині волошки дарую Україні" 1992 року. Також представлена сорочка з тризубом, що розмальована в петриківському стилі.

"Волошковий синій та сонячний жовтий стали кольорами року 2022 завдяки Україні та її стійкості, непохитності та абсолютній вірі у свої сили", – йдеться в інстаграм-дописі бренду.

Засновниця бренду Христина Зборошенко також представила шовкову хустку «Вільні» в жовто-синіх квітах та «Безмежно патріотичну» в кольорах українського прапора. На сайті бренду найдешевший виріб можна придбати за 2500 гривень. Половину зароблених коштів київський бренд OLIZ передає на потреби ЗСУ.

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