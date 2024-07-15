Кім та Хлої Кардашян одягнули сарі з діамантами на "весіллі року": дивовижні образи

Відомі американські знаменитості Кім та Хлої Кардашян стали запрошеними гостями на весіллі в індійських мільярдерів. Знаменитості приміряли традиційні сарі прикрашені діамантами, які їм неймовірно личили.

Зірки реаліті-шоу прилетіли на весілля сина найбагатшої людини Азії Мукеша Амбані, який одружився з дочкою одного з найбагатших людей Індії Радиці Мерчанта.

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Свято тривало кілька днів, а серед гостей було безліч відомих людей, серед яких опинились дві сестри Кардашян. На найбагатше весілля сім’ї витратили 600 мільйонів доларів, тож на таке королівське святкування Хлої та Кім вирішили одягнути розкішні сарі з коштовним камінням.

Образи Кім та Хлої Кардашян

Інфлюенсерки демонстрували тричі індійські аутфіти та приміряли різні сарі та прикраси до них. Кім Кардашян поділилась з підписниками, вочевидь, своїм найулюбленішим образом та показала вбрання в червоному сарі.

Аутфіт складався з топу на бретельках, який відкривав пишні груди Кім. Він був оздоблений бахромою. Низ доповнювала спідниця довжини максі червоного кольору. Образ доповнювала тканина, яка характерна для сарі. Вбрання доповнювали розшиті вручну камінці червоного кольору.

Кім розпустила волосся та вклала його в кучері, а на голову одягнула прикрасу, яка спадала на чоло. На шию знаменитість приміряла кількаярусне кольє та довершила look браслетом на руці.

Хлої Кардашян обрала для себе вбрання дещо скромніше. Її образ теж складався з топу, який доповнювали рукави. Верх був розшитий різноманітними камінцями та перлинами коричневого кольору. На низ знаменитість одягнула спідницю-рибку максі бежевого кольору з розшитими рослинами.

Образ інфлюенсерки також доповнювала тканина з металевою вставкою посередині. Довершити аутфіт Хлої вирішила за допомогою сумки-кошичка. Американка теж вклала волосся в хвильки, довершивши прикрасою на чолі. Знаменитість обрала для себе кольє на всю шию.

Обоє красунь мали бездоганні макіяжі, які підкреслювали їхню красу та невимовне вбрання в індійській естетиці.

Окрім того, Кім опублікувала ще один образ у своєму інстаграмі, поставши на кадрах у червоному переплетеному топі та спідниці. Вбрання було оздоблене тканиною, яка покривала її волосся, а образ довершувала прикраса зі смарагдового об’ємного каміння на чолі.

Весілля дітей мільйонерів відбулося у конференц-центрі Jio World, у 27-поверховій резиденції Амбані, яка має у своєму розпорядженні три вертолітні майданчики, власну бальну залу і кінотеатр на 50 місць.