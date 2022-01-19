Кейт Мосс зачарувала елегантним образом з сумкою за 250 тисяч гривень: стильне фото

Ікона 90-х, супермодель Кейт Мосс, останнім часом досить часто потрапляє в об’єктиви фотокамер. Нещодавно знаменитість заскочили на вулицях Лондона в розкішному аутфіті.

Від початку модельної кар’єри Кейт Мосс минуло 30 років, а її стиль все ще залишається прикладом для наслідування для модниць, які повторюють її культові образи з дев’яностих та нульових.

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Стрітстайл-фотографи помітили знаменитість неподалік ресторану Чекконі. Білявка була одягнена в червону сорочку в білі вертикальні смужки. Замість коміра виріб мав довершувати бант, втім Кейт вирішила зробити look розслабленішим.

Зверху ікона стилю одягнула чорний оксамитовий жакет, доповнюючи образ широкими штанами на кант.

Білявка взула чоботи на підборах, розпустила волосся та довершила образ великими сонцезахисними окулярами. Знаменитість підібрала до елегантного образу чорну сумку Chanel 2.55, яка на офіційному сайті коштує понад 250 тисяч гривень.



Стильний образ Кейт Мосс / Фото з Getty Images