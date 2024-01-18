50-річний ювілей: Кейт Мосс одягнула на день народження прозору мереживну сукню

Близьких людей модель зібрала у готелі Ritz в Парижі, де організувала святкову вечерю.

Британська супермодель та акторка Кейт Мосс сяяла перед обʼєктивами папараці у свій 50-річний ювілей. Серед запрошених на святкуванні були дизайнери Стелла Маккартні, Гайдер Акерманн і Шарлотта Тілбері, дочка Лілу й коханий – фотограф Ніколай фон Бісмарк.

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Святковий образ моделі

Кейт була у чорній вінтажній мереживній сукні, під яку одягла темний боді. Тканина святкового вбрання була прикрашена квітковими візерунками. Поверх зірка накинула чорний атласний кейп, який виділявся яскравою мідною підкладкою.

Завершила образ фешн-діва відкритими босоніжками з камінням і браслетами з діамантами.



Кейт Мосс на ювілеї / Фото: getty images

Що відомо про доньку Кейт Мосс

21-річна Ліла продовжує справу матері – вона модель. Дівчину нерідко порівнюють із Кейт, зокрема і через те, що донька часто повторює образи мами під час зіркових виходів.