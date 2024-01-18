Британская супермодель и актриса Кейт Мосс сияла перед объективами папарацци в свой 50-летний юбилей. Среди приглашенных на праздновании были дизайнеры Стелла Маккартни, Гайдер Акерманн и Шарлотта Тилбери, дочь Лилу и любимый фотограф Николай фон Бисмарк.

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Праздничный образ модели

Кейт была в черном винтажном кружевном платье, под которое надела темный боди. Ткань праздничного наряда была украшена цветочными узорами. Поверх звезда накинула черный атласный кейп, выделявшийся яркой медной подкладкой.

Завершила образ фэшн-дива открытыми босоножками с камнями и браслетами с бриллиантами.



Кейт Мосс на юбилее / Фото: getty images

Что известно о дочери Кейт Мосс

21-летняя Лила продолжает дело матери – она модель. Девушку нередко сравнивают с Кейт, в том числе и потому, что дочь часто повторяет образы мамы во время звездных выходов.