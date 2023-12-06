Кейт Міддлтон з'явилася на різдвяному бенкеті в тіарі принцеси Діани: вражаючий вихід
Джерело:Page Six
У Букінгемському палаці відбувся щорічний різдвяний дипломатичний прийом. Кейт Міддлтон вразила всіх присутніх своїм ефектним образом у розкішній сукні та діадемі.
На щорічний прийом для членів дипломатичного корпусу принцеса Уельська прийшла з принцом Вільямом, королем Карлом III та королевою Каміллою.
Читайте також Модель Евеліна Мамбетова стала обличчям колекції Андре Тана: розкішна фотосесія
Образ Кейт Міддлтон
Знаменитість обрала для себе рожеву сукню на довгий рукав всіяну паєтками та камінцями. Стилісти підібрали для Кейт виріб "Georgia" від бренду Jenny Packham вартістю 5 тисяч фунтів. Її образ доповнювали туфлі від Gianvito Rossi та мінімалістичний клатч у пудровому відтінку від Prada.
Головною прикрасою образу Кейт Міддлтон стала тіара з діамантами та перлинами "Вузлики любові". Принцеса Уельська була першою, хто одягнув цю прикрасу після того, як її носила принцеса Діана. Сталося це у 2015 році. Кейт Міддлтон одягала тіару матері принца Вільяма кілька разів на різні державні банкети.
Та в образі Кейт Міддлтон була ще одна цікава річ – сережки з коштовним камінням від Greville Chandelier. Ці прикраси Єлизаветі II подарували на весілля з принцом Філіпом її батьки у 1947 році.
Довершуючими аксесуарами принцеси Уельської стала жовта стрічка з портретом королеви Єлизавети II в молоді роки та темно-синю стрічку, що вказує на її ранг Дами Великого Хреста Королівського Вікторіанського Ордена.
Король Карл III та принц Вільям одягнули білі сорочки, жилетки та чорні смокінги, а королева Камілла – білосніжну сукню з білими рукавичками.
Вражаючі образи королівської родини / Фото Getty Images
Останні образи Кейт Міддлтон
- На зустріч президента Південної Кореї та його дружини принцеса Уельська одягнула червоний капелюх та в червоному пальті-накидці від одного з улюблених брендів Catherine Walker приблизно за 3,7 тисячі доларів з бантом.
- На урочистостий прийом президента Південної Кореї у Букінгемському палаці, принцеса Уельська прийшла у вишуканій діамантовій тіарі. Востаннє прикрасу одягали понад 100 років тому.
- Біля рідзвяної ялинки Кейт Міддлтон позувала у молочному теплому светрі з високою горловиною та принтом від бренду Holland Cooper.