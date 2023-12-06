На ежегодный прием для членов дипломатического корпуса принцесса Уэльская пришла с принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой.
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Образ Кейт Миддлтон
Знаменитость выбрала для себя розовое платье на длинный рукав усеянное пайетками и камешками. Стилисты подобрали для Кейт изделие "Georgia" от бренда Jenny Packham стоимостью 5 тысяч фунтов. Ее образ дополняли туфли Gianvito Rossi и минималистичный клатч в пудровом оттенке от Prada.
Главным украшением образа Кейт Миддлтон стала тиара с бриллиантами и жемчужинами "Узелки любви". Принцесса Уэльская была первой, кто надел это украшение после того, как ее носила принцесса Диана. Случилось это в 2015 году. Кейт Миддлтон надевала тиару матери принца Уильяма несколько раз в разные государственные банкеты.
Но в образе Кейт Миддлтон была еще одна интересная вещь – серьги с драгоценными камнями от Greville Chandelier. Эти украшения Елизавете II подарили на свадьбу с принцем Филиппом ее родители в 1947 году.
Довершающими аксессуарами принцессы Уэльской стала желтая лента с портретом королевы Елизаветы II в молодые годы и темно-синяя лента, указывающая на ее ранг Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена.
Король Карл III и принц Уильям надели белые рубашки, жилетки и черные смокинги, а королева Камилла белоснежное платье с белыми перчатками.
Впечатляющие образы королевской семьи / Фото Getty Images
Последние образы Кейт Миддлтон
- на встреча президента Южной Кореи и его жены принцесса Уэльская надела красную шляпу и в красном пальто-накидке от одного из любимых брендов Catherine Walker примерно за 3,7 тысячи долларов с бантом.
- на торжественный прием президента Южной Кореи в Букингемском дворце принцесса Уэльская пришла в изысканной бриллиантовой тиаре. Последний раз украшение одевали более 100 лет назад.
- У рождественской елки Кейт Миддлтон позировала. в молочном теплом свитере с высокой горловиной и принтом от бренда Holland Cooper.