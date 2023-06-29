Barbiecore – гаряча тенденція літа, яка складається з рожевих образів в ляльковому стилі. Кейт Міддлтон вирішила урізноманітними свої виходи в нейтральних тонах та одягає останні кілька місяців сукні та костюми в рожевих кольорах.

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З появою довгоочікуваного фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг на подіумах, червоних доріжках та соціальних мережах популярність яскраво-рожевого вбрання різко виросла. Кейт Міддлтон вирішила підтримати модну тенденцію одягнувши рожеве вбрання на різноманітні королівські заходи.

22 травня принцеса Уельська з'явилася на виставці квітів у Челсі у рожевій сукні-сорочці Me+Em зі складками.



Рожеві образи Кейт Міддлтон / Фото з Insider

Через кілька днів вона відвідала лондонський Музей у блідо-рожевому штанному костюмі від бренду Alexander McQueen. Образ Кейт доповнював рожевий жилет, який також цього сезону на піку популярності. Аутфіт принцеса Уельська довершила білим поясом з перлинами.



Рожеві образи Кейт Міддлтон / Фото з Insider

Нещодавно Кейт одягнула рожеву сукню-міді з рукавами-ліхтариками у Музей дитинства Вікторії та Альфреда.



Рожеві образи Кейт Міддлтон / Фото з Insider

Кейт Міддлтон і принц Вільям були запрошені у Йорданію на весілля принца Йорданії Хусейна з архітекторкою з Саудівській Аравії Раджвою Аль-Саїф. Принцеса Уельська вирішила не відставати від трендів, тож приміряла на собі елегантне рожеве плаття від ліванського дизайнера Елі Сааба.

Сукню з довгими рукавами, високою горловиною та рельєфним декором на ліфі й талії бренд Elie Saab презентував її на подіумі 2017 року в колекції осінь-зима.



Рожеві образи Кейт Міддлтон / Фото з Instagram