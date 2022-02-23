Кеті Перрі підриває мережу фантастичним образом у шкіряних речах: модний вихід співачки

Популярна американська співачка постала перед фанатами в розкішному образі. 37-річна знаменитість здивувала фанатів модною стилізацією шкіряних елементів гардероба.

Знаменита співачка вчергове підігріла цікавість прихильників до свого образу. Кеті Перрі помітно змінює свій стиль, який їй дуже личить. Такі цікаві аутфіти для співачки їй підбирає стилістка з Лос-Анджелеса Тетяна Ватерфорд.

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Фанати Кеті навіть пишуть їй в коментарях, що її останні образи неабияк вражаючі та сексуальні, порівнюючи образи співачки з виходами акторки Меган Фокс.

Образ Кеті Перрі

Попвиконавиця постала перед камерами у вибуховому аутфіті. Кеті одягнула салатовий топ з екошкіри в принт рептилії. Зверху знаменитість приміряла коричневий тренч та штани в однаковий принт.

Співачка доповнила шкіряний look мінімалістичними сережками та ланцюжком. Улюблениця мільйонів розпустила волосся та доповнила образ насиченим макіяжем. Вона намалювала повіки золотистими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Кеті Перрі показала стильний образ / Фото з інстаграму



Кеті Перрі показала стильний образ / Фото з інстаграму

Шкіряні речі навесні будуть особливо популярними. Різні речі на собі вже встигли приміряти знаменитості зі всього світу. Тіна Кунакі приміряла шоколадний тренч, Ріанна також вибрала червоний тренчкот, модель Жозефін Скрівер приміряла шкіряне плаття і топ, а Жасмін Тукс позувала у штанах карамельного відтінку.

Як виглядають останні виходи Кеті Перрі



Розкішні образи Кеті Перрі / Фото з інстаграму



Розкішні образи Кеті Перрі / Фото з інстаграму



Розкішні образи Кеті Перрі / Фото з інстаграму



Розкішні образи Кеті Перрі / Фото з інстаграму