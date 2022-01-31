Кеті Перрі підкорює мережу в шкіряному тренчі від грузинського бренду: модний образ

Американська виконавиця Кеті Перрі зачарувала мережу ефектним образом. Співачка приміряла на собі трикотажний костюм, який поєднала зі шкіряним тренчем.

Нещодавно знаменитість разом зі своїм чоловіком Орландо Блумом відвідала бродвейське шоу. Папараці підловили зірку у фантастичному аутфіті.

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На побачення з чоловіком Кеті Перрі одягнула трикотажний костюм у різнокольорові смужки, що складався зі светру та спідниці міді з глибоким розрізом на нозі. Комплект співачка одягнула від бренду Marni.

Зверху знаменитість приміряла червоний шкіряний плащ від грузинського бренду Materiel. Образ знаменитість доповнила червоними чоботами на підборах з тисненням під шкіру рептилії.

Співачка також обрала чорну сумку у формі півмісяця, що стала особливо популярною після презентації сумки Dior Vibe.

Образ Кеті Перрі довершила золотистими сережками, перстнем та чорними сонцезахисними окулярами з червоною оправою. Волосся знаменитість розпустила, створивши легкі кучері в стилі мокрого ефекту.



Ефектний вихід Кеті Перрі / Фото з Elle