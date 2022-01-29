Кендіс Сванепул демонструє ідеальний спортивний костюм на весняний період

Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул продемонструвала своїй аудиторії стильний look. Вона приміряла спортивний костюм, який ідеально підкреслює прес.

Усі модниці світу можуть взяти на озброєння стильний спортивний костюм на замочку, який вже відтепер починає носити знаменита манекенниця.

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33-річна знаменитість, як і більшість зірок, займається дизайном власного одягу. Модель має власний бренд купальників, тому постійно ділиться з фанатами модними новинками, демонструючи своє струнке тіло.

Кендіс також знімається для реклами багатьох знаменитих марок. Нещодавно вона приміряла на собі спортивний сірий костюм від відомого бренду Alo, який представляє одяг для фітнесу та йоги.

Модель одягнула сірий костюм-двійку, що складався із вкороченого світшота на замочку та штанів на гумці. Спортивний образ Кендіс Сванепул доповнила білими шкарпетками та кольоровими кросівками Nike.



Кендіс Сванепул у стильному спортивному костюмі / Фото з інстаграму моделі



Кендіс Сванепул у стильному спортивному костюмі / Фото з інстаграму моделі

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