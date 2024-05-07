Кендалл Дженнер одягнула на вечірку Met Gala сукню з крилами 1997 року: як вона виглядає

Цьогорічний бал інституту Met Gala вражав багатьма вінтажними сукнями на червоній доріжці. Кендалл Дженнер одягнула сукню Givenchy від Alexander McQueen темного відтінку, а вже на afterparty продемонструвала світлий образ.

Якщо на модній події Met Gala Зендея двічі змінювала образи в сукнях, то на модній тусовці після основної церемонії, естафету забрала Кендалл Дженнер.

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Образи Кендалл Дженнер

Відома модель одягнула кілька білосніжних коротких суконь, які їй надзвичайно личили. Вибір першого виробу припав на мереживну сукню від бренду Вів’єн Вествуд.

Сукня була оздоблена золотистим корсетом з ніжним мереживом та мініспідницею. Плаття на довгий рукав нагадувало болеро, а виріз в зоні декольте підкреслив бюст Кендалл. Аутфіт модель доповнила білими босоніжками з ремінцями та мінісумкою білого кольору.



Цікавий образ Кендалл Дженнер на Met Gala / Фото Getty Images

Для другого образу Кендалл теж одягнула білу сукню з колекції Givenchy by Alexander McQueen весна-літо 1997 року. Вбрання на корсеті було оздоблено крилами, а шифонова сукня мала відкритий перед та спадала довшою тканиною ззаді.



Модний образ Кендалл Дженнер на Met Gala / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер на Met Gala 2024

На основній fashion-події Кендалл сяяла в чорно-коричневій сукні з архівної колекції Givenchy 1999 року, яку створив Alexander McQueen. Плаття оздоблювала бахрома та стійки-комірці.



Стильний образ Кендалл Дженнер на Met Gala / Фото Getty Images

Сестра Кендалл Дженнер не любить скромні та базові образи та обирає епатувати на публіці. Кім Кардашян вирішила обрати таке плаття на Met Gala, яке візуально pробить її талію неприродно тонкою. Більше про скандальний образ читайте в нашому матеріалі.