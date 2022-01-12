Кендалл Дженнер стала обличчям весняної колекції Michael Kors: розкішні фото на даху хмарочоса

Американська супермодель Кендалл Дженнер стала головною героїнею рекламної кампанії бренду Michael Kors. Манекенниця приміряла вбрання з нової весняної колекції.

Для рекламних зйомок модель позувала у кількох образах, які вже зовсім скоро з’являться на полицях модних бутиків. Зйомки відбувалися на даху одного з хмарочосів Нью-Йорка, даху будівлі Prospect Tower на Манхеттені.

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За фотографії супермоделі відповідали фотографи Інез ван Ламсвеєрде та Вінуд Матадін.

"Коли я думаю про те, що витримує випробування часом, то розумію, що це – романтичне кохання та любов до друзів, сім'ї та свого міста. У цій кампанії ми хотіли показати міську романтику та унікальне поєднання сили та твердості характеру Нью-Йорка. І, звичайно, кохання, на яке це місто надихає знову і знову", – зазначив засновник бренду Майкл Корс.

Представниця клану Кардашян-Дженнер приміряла білу сукню з дірками у стилі Старого Голлівуду. Також вона позувала у костюмі в чорно-білу клітинку віші, тримаючи в руках нову модель сумки відтінку слонової кістки з червоними трояндами.



Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму

Зірка подіумів також показала на собі елегантну спідницю-міді на високій посадці зі шкіряним поясом, яку доповнила чорним ліфом. Офісний стиль довершив зачесаний пучок та червона помада.



Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму

Сукню металік на бретельках з блискітками Кендалл продемонструвала на тлі вечірнього міста. Стилісти зробили їй довгий кінський хвіст та довершили образ сріблястими туфлями з відкритим носком.



Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму