Кендалл Дженнер повертає взимку тренд на білу сорочку: стильний вихід

Американська модель Кендалл Дженнер давно не тішила фанатів новими знімками. Представниця знаменитого телесімейства приміряла стильний аутфіт, повертаючи моду на білі сорочки.

Влітку трендсеттери демонстрували класичну комбінацію, яка підходила на всі випадки життя. Поєднання базового топу з білою сорочкою оверсайз стало справжнім хітом в теплу пору року.

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У мінусову температуру футболка на короткий рукав з короткою сорочкою – не надто вдале рішення, втім цілком підійде, якщо вам вже трохи набридли зимові светри.

За інстаграм-знаменитістю слідкує в інстаграмі 206 мільйонів прихильників зі всього світу, тож 26-річна манекенниця є натхненням для величезної кількості дівчат.

Восени Кендалл Дженнер стала креативною директоркою онлайн-ритейлера FWRD, тож на нових знімках показала речі, які представлені на сайті.

Модель обрала для неформального виходу чорні широкі джинси, базову майку відтінку екрю та білу сорочку оверсайз, яку залишила в розстебнутому вигляді.

Образ зірка довершила чорними черевиками від Bottega Veneta та шкіряною сумкою-шопером молочного кольору від The Row. Кендалл розпустила волосся та довершила образ вузькими сонцезахисними окулярами.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму