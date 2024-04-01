Яке плаття купити навесні: Кендалл Дженнер показала сукню своєї мрії

З настанням весни свій гардероб неможливо уявити без красивої сукні. Дизайнери з року в рік пропонують безліч цікавих варіантів, втім красиву сукню для весняно-літнього сезону вирішила всім продемонструвати Кендалл Дженнер.

Американська модель не дуже активно веде інстаграм, та час від часу любить поділитися світлинами в стильному вбранні. Нещодавно знаменитість одягнула романтичну сукню та зазначала, що це плаття її мрії.

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Образ Кендалл Дженнер

Кендалл без вагань можна назвати іконою стилю, тож багато її прихильників наслідують її образи. Модель володіє бездоганним смаком до одягу, тож завжди створює аутфіти, які привертають увагу.

На Великдень американка обрала красиву сукню, яка сподобається всім. Дівчина одягнула білосніжне довге плаття з V-подібним вирізом з рукавами-фонариками в довжині максі.

Плечики доповнювали чорні стрічки з бантиків, які красиво спадали та додавали платтю особливої романтики. Знаменитість доповнила look чорними туфлями-човниками, розпустила волосся та зробила легкий макіяж. Для атмосферності Кендалл зробила цілу серію фото в саду.

Варто зазначити, що білі сукні – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Вони будуть доречними в будь-якій ситуації, особливо для якогось свята. Крій також може бути різноманітним, залежно від ваших вподобань.

А от бантики – цікава деталь, які прикрашають чимало вбрання цього сезону. На сукнях вони завжди виглядають мило, а якщо плаття без бантів, то його можна застосувати у вигляді шпильки та прикріпити на волосся, щоб створити ніжний та миловидний образ.