Кендалл Дженнер з’явилася у вбранні від українського бренду CULTNAKED: вражаючий вихід

Американська модель, телезірка та бізнесвумен Кендалл Дженнер вчергове продемонструвала свою любов до вбрання від українського бренду CULTNAKED. Знаменитість приміряла топ-бандо і шкіряні штани оливкового відтінку.

Кендалл Дженнер має у своєму гардеробі останні новинки вбрання від найвідоміших брендів, втім вже неодноразово демонструє широкому загалу свою любов до бренду CULTNAKED.

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Американка є чи не єдиною знаменитістю, яка має у своїй колекції найбільше вбрання від львівської дизайнерки Мері Фуртас. Кендалл уже не вперше приміряє на собі популярні речі від бренду з України CULTNAKED. Варто зазначити, що CULTNAKED є точно одним із найулюбленіших брендів моделі.

Кендалл Дженнер окрім моделінгу та зйомок серіалу "Сімейство Кардашян", в якому вона бере участь ще з дитинства, має власне дітище – бренд текіли 818 Tequila. Нещодавно зірка завітала у Даллас на вечірку, яка була присвячена її бренду алкогольного напою.

Для світського виходу в південноазійський ресторан Komodo Кендалл обрала штани на високій посадці PERIDOT KILLA та топ-бандо з веганської шкіри. Майку та штани модель обрала в одному оливковому відтінку, створивши ефект комбінезона.

Образ зірка довершила чорним поясом та мінімалістичною сумкою того ж кольору на плечі. Кендалл дуже часто обирає штани та топ-бандо від бренду CULTNAKED. Це є культове вбрання бренду, яке представлене в кількох кольорах.



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram CULTNAKED



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram CULTNAKED

Засновниця бренду CULTNAKED Мері Фуртас писала у своєму твіттері, що Кендалл своїй стилістці Дані Мішель розповіла, що штани від українського бренду є найкращими. Раніше Дженнер виходила у світ в чорних штанах та коричневій комбінації топу-бандо і штанів.



Кендалл Дженнер у вбранні CULTNAKED / Фото з Instagram



Кендалл Дженнер у вбранні CULTNAKED / Фото з Instagram