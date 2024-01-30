Зірка "Пліткарки" одягнула сукню від українського бренду: стильне фото

Келлі Резерфорд полюбляє вироби українських дизайнерів – вона не раз фотографувалася у них для соцмереж. А для свого нещодавнього виходу акторка обрала вбрання від BOBKOVA.

Зірка ролі Лілі ван дер Вудсен в серіалі "Пліткарка" Келлі Резерфорд активно веде інстаграм, у якому публікує щоденні і святкові образи. Майже 2 мільйони підписників стежать за луками акторки, які вона складає з речей найвідоміших брендів світу. Серед Céline, The Row, Dior та інших менших, але не менш шанованих брендів, є і українське вбрання.

До теми Litkovska підкорює світ: Наомі Кемпбелл постала на обкладинці Elle з жакетом українського бренду

Зроблено в Україні

Для одного з останніх виходів знаменитість обрала мереживну максісукню з льону від бренду BOBKOVA. Це вбрання з останньої колекції весна/літо 2024. На сайті така сукня коштує 20 000 гривень.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Поєднала вбрання вона з білими закритими черевиками на низькому ходу від Repetto. А доповнила образ широким мідним браслетом і круглими золотими сережками з перлинами.

Що відомо про BOBKOVA

Це бренд повсякденного одягу, який працює над речами, які "актуальні незалежно від часу та ситуації". Знакові речі бренду відрізняють японську культуру крою.

Дизайнерка Христина Бобкова створює одяг для "розумної, креативної, але практичної жінки, яка проводить багато часу в подорожах і піклується про простоту і водночас унікальність обраного стилю".

Інші образи Келлі Резерфорд