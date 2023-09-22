Кайлі Міноуг одягнула сукню від українського бренду: розкішне фото

Популярна поп-співачка з Австралії Кайлі Міноуг одягнула сукню від українського дизайнера Івана Фролова для своєї обкладинки нового альбому Tension.

Поп-ікона обрала кутюрну сукню від нашого українського бренду FROLOV, пише 24 Канал. Сукня "Зоря" з кутюрної колекції, присвяченій дослідженню українській сексуальності.

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Знаменитість приміряла на собі чорну сукню з корсетом і традиційною аплікацією у вигляді смужок різних довжин з кристалами Swarovski. Ця авторська техніка була вишита вручну.

Зверху Кайлі Міноуг одягнула об’ємний тренч чорного кольору зі шкіри та постала на обладинці альбому з пишними локонами.

На кадрі присвяченому альбомі співачка позувала в тій же сукні, втім образ довершила вініловою шкіряною курткою синього кольору.



Обкладинка альбому Кайлі Міноуг / Фото Vogue

Зірки у вбранні від FROLOV

Нещодавно Бейонсе вразила всіх виходом у сукні від українського бренду FROLOV. Це не вперше український дизайнер шиє вбрання для R&B-діви.

У січні співачка виступила на презентації готельного коплексу в Дубаї у рожевій сукні Firework з фірмовим корсетом та дизайном у вигляді кристалів.

Також відомий український бренд FROLOV створив концертні костюми для переможців Євробачення-2021 Måneskin. У них італійські рокери виступили в Талліні, де завершили європейський тур Loud Kids.