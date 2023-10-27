Кайлі Дженнер запускає власний бренд одягу: як виглядає перша колекція

Інфлюенсерка та бізнес-вумен Кайлі Дженнер вирішила розширити свій бізнес. Зірка успішно запустила свою косметичну імперію та вирішила створити власний бренду одягу з назвою "khy".

На інстаграм-сторінці, за якою стежать майже 300 тисяч підписників, вже з’явилися перші речі бренду.

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Спочатку знаменитість заінтригувала всіх світлиною у шкіряному тренчі. Кайлі Дженнер одягнула його на голе тіло та довершила червоними лакованими туфлями.



Вбрання з нової колекції "khy" / Фото інстаграм @khy

Про бренд "khy" відомо дуже мало, втім вже є інформація про те, що перша колекція буде доступна в продажі з 1 листопада. Асортимент буде складатися з обтислих суконь і топів, штанів, спідниць і тренчів з екошкіри.

Створюючи колекцію Кайлі Дженнер надихалася своїм власним гардеробом. Розмірна сітка речей буде доволі широка – від XXS до 4XL. Що цікаво, мільйонерка поставила на своє вбрання дуже демократичні ціни. Вбрання від Кайлі Дженнер максимально коштуватиме 200 доларів.



Вбрання з нової колекції "khy" / Фото інстаграм @khy



Вбрання з нової колекції "khy" / Фото інстаграм @khy



Вбрання з нової колекції "khy" / Фото інстаграм @khy

У 2019 році Кайлі стала наймолодшою мільярдеркою у світі — перший мільярд доларів вона заробила до 21 року. У наймолодшої сестри клану Кардашян-Дженнер є 4 успішних бізнеси: Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Swim і Kylie Baby

Які бренди одягу заснували сестри Кардашян-Дженнер

Кім Кардашян

У 2019 році Кім Кардашян запустила власний бренд Skims, який випускає обтислу жіночу білизну та домашній одяг в нюдових відтінках.

Хлоя Кардашян

У 2016 році Хлоя Кардашян запустила бренд Good American, який спеціалізується на джинсовому одязі.

Кендалл Дженнер

Супермодель Кендалл Дженнер у 2021 році стала креативною директоркою онлайн-ритейлера FWRD, втім власний бренд одягу не запустила.