Кайлі Дженнер показує наймоднішу дублянку зими: стильний образ з Аспена

Знаменитість Кайлі Дженнер приїхала в Аспен та потрапила в об’єктив папараці. На один із найпрестижніших курортів американка приміряла стильний образ.

Сімейство Кардашян-Дженнер впродовж багатьох років їздить на новорічні канікули відпочивати в гірськолижний курорт Аспен.

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Так, напередодні в об’єктиви папараці потрапила знаменитість Кайлі Дженнер. 25-річна світська левиця приміряла на собі стильний образ з трендових елементів гардероба.

Представниця клану Кардашян-Дженнер одягнула довгу бордову дублянку з овчиною та широкі джинси. Подовжені дублянки лише починають набирати популярності, втім до кінця зими їх будуть носити всі знаменитості та модниці.

Інфлюенсерка здивувала вибором джинсів на гірськолижному курорті. Кайлі одягнула джинси з великими розрізами, які оголили ногу. Навіть увечері зірка одягнула темно-коричневі окуляри, які пасували до її коричневих рукавиць.

Модниця розпустила волосся та доповнила свій зимовий look білою сумкою на плечі.



Трендовий образ Кайлі Дженнер / Фото з Instagram