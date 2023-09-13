Ведуча Катя Осадча останні кілька місяців піддалася критиці в бік її подружжя. Все через скандал навколо її чоловіка Юрія Горбунова та через її проєкт "Пошук зниклих". Своє інтерв’ю телеведуча дала українському виданню Viva.

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Катя Осадча одна з небагатьох знаменитостей, які майже не давали інтерв’ю жодним виданням, окрім глянцевих. Все через те, що Осадча багато років вела «Світське життя», тож інтерв’ю брала вона у знаменитостей. Втім на початку війни вона зайнялася волонтерською діяльністю та почала працювати у гуманітарному секторі.

Про те, як змінилося її життя після повномасштабного вторгення, як вона з чоловіком переживає кризу в стосунках та своє сорокаріччя телеведуча, журналістка та волонтерка розповіла для видання Viva. Українське видання не лише поговорило зі знаменитістю, але й запросили її стати головною героїнею вересневого номера.

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Так, 40-річна знаменитість з’явилася на обкладинці глянцю та позувала перед зірковою фотографинею Сонею Плакидюк у ніжних образах.

На обкладинці глянцю телеведуча з’явилася в блакитному вбранні з прикрасами від українського бренду Bevza – знаменитих сережках та кольє у вигляді колоска.

Для фотосесії Катя Осадча також обрала чорну сукню від Світлани Бевзи та прикраси від бренду GUNIA Project. Телеведуча також обрала від Bevza жовту сукню та масивні сережки від GUNIA Project. Також знаменитість позувала у сірому костюмі, що складається з бра, кардигану та максіспідниці від дизайнерки Каті Сільченко та блакитний жакет від J'amemme.



Фотосесія Каті Осадчої для Viva / Фото інстаграм @kosadcha



Фотосесія Каті Осадчої для Viva / Фото інстаграм @kosadcha



Фотосесія Каті Осадчої для Viva / Фото інстаграм @kosadcha



Фотосесія Каті Осадчої для Viva / Фото інстаграм @kosadcha



Фотосесія Каті Осадчої для Viva / Фото інстаграм @kosadcha