Катя Осадча та Злата Огнєвіч замилували зимовими образами в Буковелі: стильні кадри

Телеведуча Катя Осадча та співачка Злата Огнєвіч нещодавно відпочивали в Буковелі. В засніженому гірськолижному курорті знаменитості зробили кілька фото у стильних зимових аутфітах.

Співачка та головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" на попередніх вихідних відправилася в Буковель. Там вона зустрілася зі знімальною групою "Світського життя" прогулюючись з Катею Осадчею лісовими стежками.

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Знаменитості застали справжню зимову казку в Буковелі, тож приміряли на собі ефектні зимові образи.

Аутфіт Каті Осадчої та Злати Огнєвіч

Для поїздки в гори Катя Осадча приміряла білі стьобані штани та синій пуховик від бренду Marchi. Він доповнений еластичним поясом, що підкреслює талію та додає виробу жіночності. Коштує такий пуховик на сайті 8 500 гривень. Образ телеведучої доповнили чорні черевики, рукавиці та молочна шапка.

Співачка Злата Огнєвіч одягнула білий спортивний костюм, а зверху – чорний пуховик з капюшоном та поясом. Стильний зимовий образ артистка доповнила білими черевиками, бейсболкою та кремовими рукавицями.

Відверте інтерв’ю співачки Злати Огнєвіч і спільні карпатські пригоди з Катею Осадчою глядачі зможуть побачити вже цієї неділі о у "Світському житті".



Стильні образи Каті Осадчої та Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму



Стильні образи Каті Осадчої та Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму



Стильні образи Каті Осадчої та Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму