Передам його онукам, – Катя Осадча показала золотий кулон, натхненний півником з Бородянки

Телеведуча Катя Осадча похизувалася золотим кулоном півника, який нагадує того, що вцілів у Бородянці. Цей символ незламності вона отримала від бренду Gunia Project, що створює речі на основі етнічних традицій України.

За п'ять місяців війни колекція прикрас Каті Осадчої поповнилася патріотичними виробами. Її найулюбленішою стала золота підвіска, натхненна куманцем Васильківського керамічного заводу, що вцілів на кухонній шафці в Бородянці.

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Мій символ незламності! Я передам його онукам з історією створення і розповіддю про неймовірних людей, які жили зі мною в один час, які і є цей півник з Бородянки, що вистояли попри все, як всі трималися, які всі об'єднувалися й перемогли… Цей півник буде моїм символом перемоги,

– зворушила Катя Осадча.

Цікаво, що на півнику вигравіюване ім'я ведучої "Катя" з сердечком поряд. За таку увагу зірка особисто подякувала авторці підвіски Наталії Каменській.

"Не побачила одразу і тепер плачу від такої уваги", – зізналася Осадча.

Кулон Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Кулон Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Цікаво, що вартість золотого кулона на офіційному сайті бренду Gunia Project становить від 5 600 гривень до 7 400 залежно від розміру. Однак Катя Осадча зауважила, що частина прибутку від продажу піде на відбудову школи в Чернігівській області.

"Будьмо сильними! Вистояв півень, вистоїмо й ми" – це день у день каже собі кожен українець, намагаючись не втрачати віри в перемогу, залишатися чуйним, непохитним і стійким. Це історія про півня, який став мовчазним символом цього опору", – йдеться в описі на сайті бренду.