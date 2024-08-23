Вишукані кадри: прима-балерина Катерина Кухар заінтригувала образом у весільній сукні

Катерина Кухар одягнула весільну сукню. Щоправда, не для чергового поновлення обітниць з чоловіком, а для зйомок у фотосессії Оксани Підлісної. Прима-балерина ідеально вжилася в образ та продемонструвала неймовірні кадри.

Знаменитість позувала у сукні стриманого крою з чутливим декольте, яке привертає увагу вишуканим мінімалізмом. Образ доповнювала фата – вуаль, яка додавала аутфіту особливої вишуканості.

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Зйомки проходили на березі моря, тож кадри вийшли загадковими та свіжими, а Катерина Кухар стала тією ідеальною моделлю, яка змогла передати своєю витонченістю всю красу.

Такою аскетичною нареченою я ще ніколи не була. Цей досвід мені до вподоби, особливо зараз. Часто наречені роблять акцент на платті, яке як витвір мистецтва треба роздивлятись, хоча насправді саме лаконічність робить акцент на жінці,

– зазначила Катерина Кухар

Оксана Підлісна ж зазначила, що жінка жінку завжди тонко відчуває, тож саме тому вона захотіла створити такий образ.



Красивий образ Катерини Кухар / Фото з пресслужби



Весільний образ Катерини Кухар / Фото з пресслужби



Красивий образ Катерини Кухар / Фото з пресслужби

Що відомо про особисте життя Катерини Кухар

Мережею вже давно ширяться думки щодо ймовірного розлучення Катерини Кухар з Олександром Стояновим. Подружжя відписалося одне від одного в інстаграмі, а Олександр якось назвав Катерину не дружиною, а "матір'ю своїх дітей". Втім Кухар повідомила шанувальникам, що хвилюватися не варто.

Відомо, що пара познайомилася завдяки любові до великої сцени та балету. Вони провели разом десять років, перш ніж одружилися в США у 2018 році. У пари є двоє дітей, Тимур і Анна.