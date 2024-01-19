Кришталева лялечка: Катерина Кухар підриває мережу фантастичними образами

Прима-балерина Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнилося 42 роки. З цієї нагоди вона опублікувала неймовірно красивий відеоролик в інстаграмі з чарівними образами.

Танцівниця часто приміряє на собі витончені та елегантні образи з красивим декоруванням, які є безумовною частиною костюмних аутфітів для вистави.

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Катерина має чималий досвід розкішних образів, тож стилізувала собі неповторні образи для фотосесії. Під звуки симфонічної музики вона продемонструвала короткі відеоролики з кожного образу.

Прима-балерина позувала у чорній сукні, яка була створена з пір’я. Образ доповнював пояс, високий хвіст, сріблястий чокер та габаритні сережки.

Знаменитість також одягнула плаття з прозорими вставками, яке було повністю всіяне білими перлинками. Довершував такий ніжний образ об’ємний обруч.

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Візажисти підкреслили погляд завдяки чорним стрілкам, а губи нафарбували коричневою помадою.

Катерина Кухар дуже артистична, тож ніжно позувала на фото, демонструючи та підкреслюючи розкішне вбрання та витончені прикраси.

Для ще одного образу балерина обрала трохи драматичніший макіяж з акцентом на бордових губах. Її образ складався з об’ємного топу з довгих, м’яких пір’їнок та обруча з декорацією.

Прихильники Катерини Кухар оцінили її неймовірне перевтілення та засипали приємними словами: