Капсульний гардероб на весну: 7 речей, які варто купити кожній дівчині

У 2024 році в моді буде вишуканий мінімалізм, який межує з бездоганно скроєним вбранням та який випромінює невимушеність та легкість. Щоб почувати себе сучасно з актуальним вбранням, спробуйте додати до свого гардероба кілька важливих позицій одягу.

Формуючи свій гардероб, найкраще, що ви можете зробити – почати з основ. Проаналізувавши модні виходи інфлюенсерів та вбрання, яке вони найчастіше одягають, можна визначити кілька основних напрямків, які будуть відповідати за ваш бездоганний вигляд.

Зверніть увагу 3 речі, які роблять образ дешевим: краще їх не одягайте

Чимало речей зі списку вам вже знайомі, втім є дещо нове, що варто додати до свого гардероба, аби створювати цікаві аутфіти.

Блейзер

У 2024 році звертайте увагу на жакет розміру оверсайз чи приталеного крою. Він може бути двобортним чи розслабленим. Цей базове вбрання, яке чудово передає класичний стиль – гарне доповнення до будь-якого образу.

Тренч

Цей верхній одяг є дуже популярним у весняному сезоні, оскільки універсальний та є чудовим вбранням в мінімалістичному стилі. Обирайте для себе тренч з мінімальною кількістю фурнітури та красивим пропорційним коміром.

Жилетка

Ще минулого року в моду увійшла жилетка, яка відображала стиль Old Money. Пограйтеcя з кольором і тканиною, довжиною та фурнітурою, щоб знайти ідеальну річ та не забудьте про штани однакового кольору.

Білосніжна сорочка

Універсальна сорочка має бути в гардеробі кожної дівчини. Зверніть увагу на манжети та комірці, які відіграють важливу роль в сорочці.

Чорна сукня

Для вечірнього виходу обирайте чорну сукню. У прохолодний вечір плаття міні доповніть довгим пальто та чоботами до колін.

Джинси

Важко уявити наш гардероб без джинсів. Вони не лише поєднуються з будь-яким вбранням, але й легко стилізуються з усіма можливими кольорами. Та й одягати їх можна незалежно від сезону, оскільки джинси актуальні завжди.

Окрім мінімалізму у новому сезоні варто звернути увагу на жіночність. Українська стилістка розповіла, що саме варто додати у свій гардероб, щоб вбрання мали елегантний та розкішний вигляд.