З калуськими узорами: лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про улюблену вишиванку

17 травня, у львівському "Медіацентрі Україна" відбулася прес-конференція гурту Kalush Orchestra. Фронтмент гурту Олег Псюк розповів про вибір костюму на Євробачення та свою улюблену вишиванку.

Костюми гурту Kalush Orchestra піддавалися значній критиці в мережі, а все через те, що для виступу гурту взяли автентичний кептар і сердак із колекції Роксоляни Шимчук.

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Згодом Катерина Дудка написала, що такий вчинок є нищенням спадщини. Пізніше до критики долучився Остап Українець, зазначаючи, що "люди, котрі називають себе етнографами, знищують етнографічні артефакти, заохочуючи подальше знищення на багатомільйонну авдиторію".

Під час прес-конференції журналістка зазначила про суперечки, які точилися щодо костюмів гурту та запитала, чому все ж таки команда обрала саме їх, адже виступ в автентичних виробах чимало людей не одобрили.

Гурт Kalush Orchestra – це поєднання старого фольклору, такого можливо забутого через декілька поколінь і нового сучасного хіп-хопу. Таким чином, в цьому поєднанні, такому міксі, виходить щось дуже цікаве, що немає навіть аналогів, і звучить так, що подобається дуже багатьом людям,

– зазначив Олег Псюк.

Він також додав, що це прослідковується не тільки в пісні, але й в образах та загальній концепції. А от щодо автентичного кептаря, то команді здавалося "круто показати його таким, яким він і має бути".

"Ми маємо надію, що все одно в будь-якому випадку всі задоволені результатом, і що ми не дарма підготувалися саме так", – резюмував лідер гурту.



Олег Псюк на Євробаченні в автентичному кептарі / Фото з інстаграму

Також Олег Псюк розповів про свою вишиванку. Фронтмен гурту Kalush Orchestra з промислового міста Калуш, що на Івано-Франківщині. Він зазначив, що його улюбленою вишиванкою є саме та сорочка, яка вишита з регіональними узорами.

"У мене є вишиванка з вишиттям калуських узорів, вона мені дуже подобаються. Тому, напевно, це і є моя улюблена вишиванка, втім у ній ми не виступали. Вони трохи по розміру не підходила, ми її ще підгонимо", – зазначив Олег Псюк.



Олег Псюк на Євробаченні в автентичному кептарі / Фото з інстаграму