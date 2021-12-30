Ізабель Гулар прилетіла на "острів мільйонерів" у сяючій сукні від David Koma
Джерело:24 канал
37-річна бразильська супермодель, відома як одна з "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret Ізабель Гулар здійснила світський вихід у розкішній сукні.
Знаменитість любить дивувати публіку своїми розкішними образами. Манекенниця слідкує за своєю фігурою, систематично займається спортом, тому залюбки хизується підтягнутим тілом та пресом.
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На "острові мільйонерів" у Сент-Барті нещодавно відбулася вечірка італійського онлайн-магазину LuisaViaRoma. На благодійний гала-вечір знаменитість прибула у вишуканій сукні від улюбленого дизайнера Тіни Кароль Девіда Коми.
Ізабель Гулар придбала сукню з весняно-літньої колекції бренду. Модниця одягнула довгу сукню зі сріблястими паєтками. Верх плаття у стилі класичної майки, оздоблене двома глибокими вирізами – в зоні декольте та на животі.
Бразилійка зачесала волосся та зробила високий хвіст. Образ знаменитість довершила білими сережками, а візажисти зробили макіяж в золотистих тонах.
Ефектний образ Ізабель Гулар / Фото з Getty Images