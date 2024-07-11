Іванка Трамп одягнула сукню від українського бренду Marianna Senchina: ефектний образ

Американська фотомодель та бізнесвумен Іванка Трамп нещодавно здивувала вибором свого вбрання. Жінка одягнула сукню від української дизайнерки Маріанни Сенчиної.

42-річна Іванка Трамп обрала для себе красиве плаття з вирізом. Це вже не перша знаменитість, яка обирає для себе вбрання від бренду Marianna Senchina.

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Іванка Трамп в сукні від української дизайнерки

Донька 45-го президента США Дональда Трампа обрала для себе жовту сукню First kiss приталеного силуету з вирізами у формі серця на талії та стегні.

Красиві вирізи були прикрашені мерехтливими кристалами. Відомо, що така сукня коштує на сайті бренду понад 700 євро. На світлині Іванка Трамп постала боком дивлячись у вікно з дивовижною панорамою хмарочосів.

Білявка розпустила волосся, нанесла бездоганний макіяж та довершила look діамантовими пусетами.



Стильний образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму знаменитості

Сукню від Маріанни Сенчиною у березні одягала відома знаменитість Хлої Кардашян. 39-річна американська зірка серіалу "Сімейство Кардашян" одягнула неймовірно красиву сукню в бузковому кольорі за 30 тисяч гривень.

Що відомо про бренд Marianna Senchina

Бренд заснований у 2015 році дизайнеркою з Бурштина, що на Франківщині. Естетикою марки є поєднання елементів образів різних епох. Витончена жіночність — суть кожної колекцій. Вбрання підкреслюють фірмові елементи: принт в горошок, оборки, банти та вирізи.