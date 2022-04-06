Історична обкладинка: глянець Playboy присвятив новий випуск війні в Україні

Глянець Playboy Ukraine представив спеціальний випуск про війну в Україні. На обкладинці глянцю – світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри.

Видання Playboy також не може стояти осторонь війни в Україні, тож презентував новий номер з історичною обкладинкою, на якій позують не дівчата, а громадяни України, які тікають з окупованих рашистами міст.

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"Те, що українки – незрівнянні, ми доводили всім із кожним випуском Playboy Ukraine більше 15 років поспіль. Зараз у нашу країну прийшла війна, і ми щодня доводимо всьому світу ще й те, що наша нація найсильніша. Ми завжди закликали до свободи своїх бажань, а сьогодні ми показуємо всьому світу, що таке справжня незалежність та реальна свобода цілої нації", – зазначено в інстаграм-дописі.

Редакція глянцю додала, що натхненням для створення спецвипуску стали героїчні захисники України та сміливість українців.

На своїй інстаграм-сторінці редакція прокоментувала засновника Playboy Г'ю Гефнера: "Справжні непристойності нем ають стосунку до сексу. Справжні непристойності – це війна, нетерпимість і вбивство одне одного".



Глянець Playboy присвятив новий випуск війні в Україні / Фото з інстаграму

Спецвипуск Playboy Ukraine можна придбати онлайн. Орієнтованої ціни немає, її можна визначити самостійно, заплативши від 10 до 200 євро. Усі виручені кошти від глянцю підуть на гуманітарну допомогу, забезпечення лікарень та купівлю автомобілей швидкої допомоги.

"Спасибі моїй редакції та всім причетним, які під гуркіт, звуки сирен, вибігаючи у притулки – все ж таки завершила роботу. Окреме спасибі фотографам, які нічого не бояться та роблять свою справу", – написав головний редактор Влад Іваненко у своєму інстаграмі.

Спецвипуск містить кадри, які ілюструють війну в Україні: знищені будівлі у Києві, Харкові, Маріуполі та Чернігові, евакуація з Ірпеня через знищений міст, моторошні фото з Бучі, порятунок людей з дітьми та дівчина, яка вивезла з Ірпеня понад 20 тварин з інвалідністю. Окрім цього, в номері є історія вбитого журналіста Максима Левіна та його кадри, які він зробив під час війни.



Обкладинка спецвипуску Playboy Ukraine / Фото з інстаграму