Росіянка Ірина Шейк одягнула бра від українського бренду: фото з глянцю Vogue

Російська модель Ірина Шейк стала однією із запрошених жінок, які позували для останньої обкладинки головного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула. Втім користувачі зауважили, що росіянка позувала у речах від українського бренду.

Vogue British представив легендарну березневу обкладинку глянцю, на якій позували 40 зірок – від співачок, телеведучих, спортсменок до акторок та моделей. Жінки для обкладинки видання позували в чорному та білому вбранні, а от росіянка Ірина Шейк навіть цинічно одягнула на себе український бренд.

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Ірина Шейк в бра від ZHILYOVA

Користувачі з України помітили в описі видання Vogue згадку про бренд ZHILYOVA. Глянець зазначав, якому бренду належить те чи інше вбрання знаменитостей. Обурення в українців викликало те, що в українське бра була одягнена саме Ірина Шейк.



Ірина Шейк в бра від українського бренду / Фото Vogue British

У цьому ж образі росіянка позувала не лише на світлинах для глянцю, але й на головній обкладинці разом зі всіма іншими знаменитостями.

Український бренд вже зазначив, що не знали цього, але хочуть в майбутньому запобігти таких ситуацій.

На жаль, зйомки проходять в абсолютному секреті, і команда журналу не повідомляє, для кого саме буде використано айтеми бренду. Про факт використання нашого бренду ми дізналися із виходом запуску обкладинки,

– йдеться в коментарях бренду ZHILYOVA.

Модель з Росії Ірина Шейк, яка вже багато років живе та працює в США, на початку повномасштабного вторгнення начебто засудила війну, згодом закликала до миру, але не назвала Росію агресором.

Згодом вона вляпнула в гучний скандал через фашистську літеру Z. У день коли окупанти вчинили черговий терористичний акт у Вінниці в 2022 році, вона показала своїй багатомільйонній аудиторії, як париться у російській лазні та їсть салат олів’є. Модель підписала фото словами "Russianzz on Wednasday" (Росіяни в середу)".

Багато знаменитостей від початку повномасштабного вторгнення не лише засудили війну публічно, але й почали допомагати українцям. Втім, є таки частка відомих людей, які продалися Кремлю та спостерігають за геноцидом українців. Які світові зірки підтримали путінський режим – читайте в нашому матеріалі.