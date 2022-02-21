Ірина Шейк і Ліла Мосс стали зірками бренду Richard Quinn, на показ якого приходила Єлизавета II

На вихідних у Лондоні розпочався Тиждень моди. Дизайнер Річард Квін підготував для Ірини Шейк химерний образ у сукні-коконі, яка вже підірвала мережу. Також фанати здивовані від ефектного виходу Ліли Мосс.

Дизайнер бренду Richard Quinn відомий своєю різноманітністю в колекціях еклектичних принтів та квіткових орнаментів. У 2018 році його шоу стало першим подіумним заходом, на який прийшла королева Єлизавета II.

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В рамках Тижня моди у Лондоні Річард Квін представив нову колекцію. Дизайнер запросив на шоу доньку супермоделі Кейт Мосс, 19-річну Лілу. Дівчина вийшла на подіум в білосніжній сукні з букетом квітів у руках. Її образ доповнювали білі колготки, туфлі та об’ємний ободок з квітів на голові.



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway

Кульмінацією показу став вихід Ірини Шейк у рожевій сукні-коконі. Виріб повністю покрив її тіло та голову. Дизайнер залишив відкритою лише частину обличчя. Мінімалістична сукня 36-річної манекенниці викликала захват у публіки, тож зал аплодував стоячи.



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway

Дизайнер також представив квіткові аутфіти з габаритними капелюхами, кетсьюти, оксамитові приталені сукні, тренчі, латексні комбінезони та навіть головні убори з прорізами для очей.



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway



Нова колекція бренду Richard Quinn / Фото з Vogue Runway