У горах з мамою: Ірина Федишин показала фемілі-лук у патріотичних костюмах

Співачка опублікувала рідкісне сімейне фото з відпочинку. Разом з родиною вона поїхала святкувати свій День народження в Карпати.

Українська артистка поділилася світлинами зі Славського, що на Львівщині. На них вона разом із мамою позує у будиночку з прекрасними краєвидами на Карпати.

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Образи співачки та її мами

Ірина і Леся Федишин сфотографувалися у білих худі, прикрашених вишивкою у вигляді синьо-жовтих колосків. Для низу вони підібрали спортивні штани в тон. Донька на фото з вишневим манікюром, а мама – з синім.

"З мамою. Схожі?"

– запитала у підписників співачка.

Ось, якими компліментами засипали її коментатори:

"Ще й як схожі! Можна навіть подумати, що перед нами стоять дві сестрички-близнючки";

"Мама і донечка, Ви прекрасні. Такі гарні костюмчики, вони Вам дуже пасують";

"Мама виглядає як сестричка, гарненькі";

"Неймовірно схожі! Улюблені блондиночки".

Згодом зірка опублікувала також допис, у якому вона стоїть у цьому самому костюмі, чорних черевиках і бежевих рукавицях.

День народження в Карпатах

В гори Федишин поїхала, щоб відсвяткувати свій 37-й День народження. Вона ділилася світлинами з букетом білих троянд. На уже згаданий білий спортивний костюм Ірина накинула темно-лазуровий пуховик з хутряним коміром.

Схожі, як дві краплі води

Раніше Ірина Федишин уже ділилася з шанувальниками рідкісним фото зі своєю мамою. Усіх здивувало те, наскільки артистка схожа на найріднішу людину. Вони обидві – білявки та мають схожий стиль в одязі. На світлині співачка позувала в синьому костюмі, а її мама одягнула чорний костюм.