Українська художниця створила декорації для показу Dior: вражаючі фото та відео

Художниця з України Олеся Трофименко прикрасила своїми полотнами показ FW 2022−23 Haute Couture Dior. Показ відбувся 4 липня в Парижі.

Вишиті панно Олесі Трофименко прикрасили стіни паризького музею Роден. Гості показу мали можливість не лише побачити нову колекцію бренду Dior, але й насолодитися неймовірними витворами мистецтва, які створила українка.

Читайте також "Попросили відвезти в готель": Шон Пенн взув берці українського бренду

Полотна Олесі були вишиті вручну майстрами Chanakaya School of Craft у Мумбаї. На роботах мисткині були зображені дерева життя, якого доповнювали квіти, плоди та птахи. Роботи української художниці уособлюють жіночність, продовження життя та світле майбутнє.

Дизайнерка Модного будинку познайомилася з Олесею навесні цього року, після того, як побачила вражаючі роботи українки в музеї сучасного мистецтва у Римі.

"Я запросила українську художницю попрацювати зі мною, бо мене вразили ці образи, символи того, що навіть під час війни є велике прагнення до відродження. Тому я подумала, що важливо також спробувати дати художниці, якій зараз важче творити, можливість створювати , вступити з нею у діалог", – зазначила Марія Грація Кюрі.

Олеся Трофименко народилася у 1982 році в місті Вільча на Київщині. Навчалася в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Живе і працює в Києві.

Креативна директорка бренду Марія Грацію Кюрі надихалася полотнами українки, тож нова колекція представлена з вишивкою на сукнях, жакетах, спідницях, костюмах та тренчах. Моделі крокували подіумом у чорному, білому, бежевому, червоному та сірому вбранні.

Dior Haute Couture FW 2022/23



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram



Кутюрна колекція Dior натхненна полонтами української художниці / Фото з Instagram