Червоно-чорні поєднання – тренд зими 2023: ефектні образи від інстаграм-модниць

Червоний став справжнім хітом сезону. Восени модниці пробували різними способами залучити колір у свій гардероб, втім напередодні свят стався справжній бум на червоно-чорне поєднання, яке вже активно приміряють на собі всі модниці.

Якщо ви хочете бути в тренді, то вам обов’язково варто додати до свого гардероба вбрання яскраво-червоного кольору, поєднуючи його з чорними елементами гардероба, пише 24 Канал.

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Червоний колір завжди виглядав святково. І якщо восени це було красивим акцентом у вбранні, то саме у грудневий період червоне вбрання додає новорічного настрою.

Яскравий відтінок завжди у нас асоціювався з пристрастю, сексуальністю. Він привертає увагу, надає впевненості та допомагає підкреслити власну індивідуальність. Створювати монохромні образи для багатьох буде боязко, тому активно поєднуйте з базовим чорним.

Червоно-чорна гама завжди виглядала красиво та стильно, тому саме чорними кольорами модниці вирішили доповнити своє червоне вбрання. Мікротрендом сезону стали яскраво-червоні колготки, шкіряні рукавички, лонгсліви, жакети, водолазки, головні убори та аксесуари.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Окрім поєднання з чорним кольором, інфлюенсерки також залучили молочні речі, які також красиво виглядають у тандемі з трендовим червоним.

Образи з яскравим червоним точно оцінять дівчата, які не бояться вирізнятися з натовпу. І не бійтеся, що цей колір вийде з моди. Червоний завжди перебуває поза часом і не непідвладний тенденціям, а отже речі в цьому кольорі стануть вигідною інвестицією у ваш гардероб.