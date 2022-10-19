Хіт нового сезону – джинсові спідниці максі: як їх почали носити інфлюенсери

Забігаючи в тренди нового сезону, спішимо вам повідомити, що абсолютним трендом серед деніму стане джинсова спідниця довжини максі. Вже зараз її активно почали носити модниці та світові знаменитості.

Джинсові спідниці максі вже набрали популярності в мережі, пише 24 канал. Інфлюенсери носять денімові вироби в молочному, білому, чорному та класичному синьому кольорі.

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Ельза Госк створювала образ зі спідниці та футболки, довершуючи білими туфлями на підборах та чорною бейсболкою з сумкою. До речі, доповнювати взуття на підборах кепкою має всі шанси стати модною стилізацією у новому сезоні, оскільки нещодавно it-girl Кендалл Дженнер довершила бейсболкою сукню та босоніжки.

Інфлюенсери носять джинсові спідниці з бомберами, худі та жакетами, а щоб створити романтичний look довершують корсетами і топами. Джіджі Хадід одягнула довгу спідницю з деніму на церемонію Fashion Media Awards.



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram

Модниця Каро Дуар обрала червону спідницю, поєднавши її з кроп-топом та рукавицями, Емілі Сіндлев доповнила синю спідницю джинсовою жилеткою. Також вона носить виріб зі шкіряним бомбером.



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram

Окрім джинсових спідниць, є всі шанси набути популярності виробам зі шкіри. Емілі Ратажковскі нещодавно з’явилася в об’єктивах папараці у коричневій шкіряній максіспідниці, а модель Гейлі Бібер обрала сірий тканинний костюм, що складався з жакета і довгої спідниці.