Guzema Fine Jewerly відновлює роботу та передає увесь прибуток на потреби армії та народу

Український бренд Guzema Fine Jewerly повідомив прихильникам, що відновлює свою роботу. Кошти від проданих ювелірних прикрас будуть передані на потреби ЗСУ та народу.

Засновниця бренду прикрас Валерія Гузема після трьох тижнів війни поступово відновлює діяльність Guzema Fine Jewerly. Команда повертається до роботи, аби підтримувати економічний фронт України.

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Увесь чистий прибуток від проданих ювелірних прикрас бренд передасть на потреби української армії та народу.

Відомо, що більшість прикрас перевезено в безпечні місця, тож у воєнний час на території України можна замовити лише окремі вибрані товари, втім всі інші вироби потраплять у руки власників після припинення війни в Україні.

– На сайті бренду можна замовити каблучки-трансформери Valentine’s Day у жовтому та білому золоті з доставкою по Україні;



Каблучка-трансформер коштує 6 600 гривень / Фото з Guzema Fine Jewerly

– Кольє з ініціалом у жовтому та білому золоті з доставкою по Україні (усі букви в наявності);



Кольє з ініціалом коштує 10 800 гривень / Фото з Guzema Fine Jewerly

– Будь-яку іншу прикрасу з доставкою в Україні лише після завершення війни. У цьому випадку ви отримаєте особливий електронний сертифікат на свою прикрасу, який зафіксує її вартість на момент оплати та дасть можливість отримати її після припинення воєнних дій.