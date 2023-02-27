Горох – модний принт на весняно-літній сезон: добірка ефектного вбрання

Гороховий принт, який мав популярність кілька сезонів тому, знову повертається в моду. Дизайнери представили чимало речей під час Тижня моди, тож радимо вам звернути увагу на речі, які стануть гарною родзинкою у вашому гардеробі.

Гороховий принт був особливо популярним у 1950-х роках завдяки акторкам Мерилін Монро та Софі Лорен. У 2023 році цей принт знову прикрашає колекції дизайнерів.

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Раніше цей візерунок був на легких та делікатних тканинах, втім зараз polka dot розмістився на щільних фактурах, зокрема на шкірі та денімі. Щодо останнього, то це зовсім не дивно, адже денім – один із найпопулярніших тканин року, тож дизайнери прикрашають його не лише каміннями та перлинами, але й гороховим принтом.

Цього сезону горох з’явився у колекціях дизайнерів у нейтральній або класичній кольоровій гамі. Дизайнери експериментували з розміром горошин, але в більшості випадків робили ставку на невеликі крапки.

Бренди представили чорно-білі твідові сукні та шкіряні образи в горошок, штанні костюми розслабленого крою та денімові та джинсові куртки, які моделі комбінували з напівпрозорими блузами.



Гороховий принт – тренд сезону / Фото з Vogue



Гороховий принт – тренд сезону / Фото з Vogue



Гороховий принт – тренд сезону / Фото з Vogue



Гороховий принт – тренд сезону / Фото з Vogue



Гороховий принт – тренд сезону / Фото з Vogue