Названо найпопулярніші головні убори 2023 року: на що звернути увагу восени
Джерело:Elle
Восени нам не обійтися без головних уборів. Часто на вулиці буває вітряно й холодно, тому варто задля власного комфорту одягати головний убір.
Та попри погодні умови, головні убори вже давно стали для нас невіддільним елементом гардероба та стильним аксесуаром. У добірці ви знайдете для себе цікавий головний убір, яким захочете довершити образ цієї осені.
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Хутряна панама
Здебільгого зараз такий головний убір виконаний з екологічних матеріалів. Він не лише зігріє вас, але й стане цікавим аксесуарним доповненням до ваших образів.
Стильні головні убори на осінь / Фото Elle
Берет
Осінньо-зимовий сезон просочений елементами романтики, тож не дивно, що берет входить в список популярних головних уборів. Щоб зробити образ цікавішим – міксуйте з матеріалами та кольорами.
Стильні головні убори на осінь / Фото Elle
Bucket hat
Вже другий осінньо-зимовий сезон традиційні літні капелюхи не покидають подіуми.
Стильні головні убори на осінь / Фото Elle
Бейсболка
Кепка також вважається всесезонним головним убором, адже поєднується не лише з короткими футболками, але й зимовими пуховиками. На осінь можете обирати класичні бейсболки або з ефектом teddy.
Стильні головні убори на осінь / Фото Elle
Шапка біні
Неможливо уявити собі осінній сезон без шапки біні, адже вони є найпопулярнішим головним убором в холодний сезон.
Стильні головні убори на осінь / Фото Elle
Балаклава
Цей головний убір не покидає модних тенденцій, а лише, навпаки, лише набирає обертів.