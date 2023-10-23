Названо найпопулярніші головні убори 2023 року: на що звернути увагу восени

Восени нам не обійтися без головних уборів. Часто на вулиці буває вітряно й холодно, тому варто задля власного комфорту одягати головний убір.

Та попри погодні умови, головні убори вже давно стали для нас невіддільним елементом гардероба та стильним аксесуаром. У добірці ви знайдете для себе цікавий головний убір, яким захочете довершити образ цієї осені.

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Хутряна панама

Здебільгого зараз такий головний убір виконаний з екологічних матеріалів. Він не лише зігріє вас, але й стане цікавим аксесуарним доповненням до ваших образів.



Стильні головні убори на осінь / Фото Elle

Берет

Осінньо-зимовий сезон просочений елементами романтики, тож не дивно, що берет входить в список популярних головних уборів. Щоб зробити образ цікавішим – міксуйте з матеріалами та кольорами.



Стильні головні убори на осінь / Фото Elle

Bucket hat

Вже другий осінньо-зимовий сезон традиційні літні капелюхи не покидають подіуми.



Стильні головні убори на осінь / Фото Elle

Бейсболка

Кепка також вважається всесезонним головним убором, адже поєднується не лише з короткими футболками, але й зимовими пуховиками. На осінь можете обирати класичні бейсболки або з ефектом teddy.



Стильні головні убори на осінь / Фото Elle

Шапка біні

Неможливо уявити собі осінній сезон без шапки біні, адже вони є найпопулярнішим головним убором в холодний сезон.



Стильні головні убори на осінь / Фото Elle

Балаклава

Цей головний убір не покидає модних тенденцій, а лише, навпаки, лише набирає обертів.



Стильні головні убори на осінь / Фото Elle