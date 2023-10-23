Несмотря на погодные условия, головные уборы уже давно стали для нас неотделимым элементом гардероба и стильным аксессуаром. В подборке вы найдете для себя интересный головной убор, которым захотите довершить образ этой осенью.
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Меховая панама
С этого момента такой головной убор выполнен из экологических материалов. Он не только согреет вас, но и станет интересным аксессуарным дополнением к вашим образам.
Стильные головные уборы на осень / Фото Elle
Берет
Осенне-зимний сезон пропитан элементами романтики, так что не удивительно, что берет входит в список популярных головных уборов. Чтобы сделать образ более интересным – миксуйте с материалами и цветами.
Стильные головные уборы на осень / Фото Elle
Bucket hat
Уже второй осенне-зимний сезон традиционные летние шляпы не покидают подиумы.
Стильные головные уборы на осень / Фото Elle
Бейсболка
Кепка считается всесезонным головным убором, ведь сочетается не только с короткими футболками, но и зимними пуховиками. На осень можно выбирать классические бейсболки или с эффектом teddy.
Стильные головные уборы на осень / Фото Elle
Шапка бини
Невозможно представить себе осенний сезон без шапки бени, ведь они являются самым популярным головным убором в холодный сезон.
Стильные головные уборы на осень / Фото Elle
Балаклава
Этот головной убор не покидает модных тенденций, а лишь, напротив, только набирает обороты.
Стильные головные уборы на осень / Фото Elle