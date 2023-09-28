Топ-3 головних убори на осінь, які має мати кожна дівчина
Якщо ви вже придбали увесь необхідний вам одяг на осінь, то саме час подумати на тим, які убори пасуватимуть до вашого верхнього одягу.
Головні убори чудово доповнюють будь-який жіночний образ, пише 24 Канал. Влітку головні убори носять, щоб вберегти волосся від палючого сонця, а восени – від холоду, вітру та дощу.
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Погодні умови часто псують стан волосся, тож ними варто користуватися, аби залишатися з гарною зачіскою. Та окрім цього, головні убори відповідають за іншу не менш важливу функцію – вони вдало довершують наші аутфіти та додають їм цікавої родзинки.
Бейсболка
Кепка ідеально підходить для першої половини осені. Вона гарно поєднується зі спортивними костюмами, світшотами і жакетами. Зверніть увагу на базові відтінки кепок, які ви зможете стилізувати з будь-якими іншими кольорами.
Шапка біні
Ближче до листопада шапки посядуть чільне місце в гардеробах модниць. Цей головний убір є доволі зручним та підходить під різноманітні куртки, бомбери, шкірянки та жилети.
Берет
Такий головний убір ідеально пасує до пальт. Вони теплі, практичні та універсальні. Носіть берет з пальтами довжини максі, з тренчами та вінтажними потертими куртками.