У магазинах зараз тривають останні, найбільші за цей сезон знижки, тож можна придивитися до легких речей, які стануть у пригоді цієї весни. Серед актуальних моделей – і ті, що ми уже бачили восени, і такі, які тільки починають зʼявлятися у трендах.

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Верх з відкритими плечима

Ще восени і зимою цей тренд був не надто популярним, але у теплу пору року він буде скрізь. Особливо гарно топи і кофти з відкритими лечима поєднуються зі спідницями міді, широкими штанами та шортами. Придивіться до моделей з широким манжетом на лінії грудей, що покриває руки до ліктя.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Сірі джинси

Для тих, хто ніколи не думав про цей колір для деніму: виявляється, це насправді ідеальний варіант для весни. Легший за чорний і настільки ж універсальний, як синій, сірий набув популярності після того, як бренди розкішного джинсу Agolde, Citizens of Humanity та Mother почали активно використовувати цей колір.

Найкраще в таких штанах — їхня універсальність. Носіть з трикотажем, блейзерами або модними топами.

Шорти

На подіумах Bally показали мікрошорти з квадратними блейзерами, а Chanel поєднали це вбрання з твідом. Та якщо вам цікаво, як носити шорти зараз, коли надворі все ще холодно, то візьміть до уваги прийом від We Are Twinset: додайте непрозорі колготки та чоботи.

Повністю білий лук

Свіжий білий колір, який можна побачити на подіумах у колекціях Proenza Schouler, Christopher Esber, Schiaparelli та інших, є вишуканою розкішшю та цікавою альтернативою іншому головному тренду весни 2024 року – синьому. Носіть білі і молочні сукні, пальта, панчохи, сумки і піджаки.

Спідниці міді

У той час, як на модних показах переважають міні та максі, вуличний стиль віддає перевагу легкому міді. Від атласних сліпів до спідниць-карго – чекаємо, що протягом наступних 12 місяців на вулицях буде багато образів з низом такої довжини.

Штани-сигарети

Здається, що палаццо та кюлоти тільки нещодавно були на піку популярності, але на перший план уже прориваються штани вужчого крою. Найкраще такий низ підійде для жінок високого зросту, але і іншим цього фасону боятися не варто. Завищена талія та еластичний матеріал приховають дрібні недоліки фігури. Для цього обирайте темніші моделі і додавайте взуття на високих підборах.

Слінгбеки

Босоніжки з відкритою п'ятою, закритим носком і тонким ремінцем, що фіксує туфлі на п'яті, не втрачають популярності уже кілька сезонів. Носіть їх з чим завгодно: зі спідницями міді, міні чи джинсами вільного крою.

Будь-який тренд, що залишається популярним так довго після свого дебюту на подіумі, говорить нам про комфорт під час носіння. Тож можете інвестувати у класичні варіанти, і матимете чудове взуття на багато років.

Сукні-бандо

Після того, як влітку 2023 року повернулися топи-бандо, сукні були лише питанням часу. Цей ультратонкий стиль, що додає впевненості, – про сьогодення і сучасність у моді.

Можете накинути поверх блейзер, щоб не змерхнути.