Глянцеві журнали Vogue, Tatler, Glamour та GQ перестали працювати в Росії

Видавничий дім Condé Nast, який випускає журнали Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair та Glamour тимчасово припиняє свою діяльність на території Російської Федерації. Причиною стала війна Росії з Україною.

Про припинення діяльності у Росії модних глянців повідомив генеральний директор Роджер Лінч у листі для співробітників у всьому світі. За його словами, таке рішення пов'язане з війною в Україні та новими законами про цензуру в РФ.

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Conde Nast працював у Росії з 1998 року. Того ж року вийшов перший журнал Vogue Russia.

Зараз сайти перестають оновлюватися, останні новини датуються 8 березня. Квітневі номери не вийдуть, а коли будуть наступні – невідомо.

Ми вражені та налякані трагічною гуманітарною кризою в Україні. Для журналістів та редакцій по всьому світу дуже важливо, щоб ми могли створювати наш контент без ризику для безпеки наших співробітників. Нещодавно російський уряд ухвалив нові закони про цензуру, які тепер є для нас несприйнятними,

– йдеться у заяві.

Американський видавничий дім Condé Nast зазначив, що зробить пожертвування Україні, а всі кошти направить до Міжнародного комітету Червоний Хрест та Українського надзвичайного фонду.



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